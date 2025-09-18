„România poate să ajungă în blackout”. Situația asupra căreia atrage atenția ministrul Energiei

„România poate să ajungă în blackout”. Situația asupra căreia atrage atenția ministrul Energiei
Bec Foto: Pixabay

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a vorbit despre riscul închiderii centralelor pe cărbune din România, fără să fie gata sursele alternative.

Oficialul s-a referit la construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia.

Ministrul Energiei a anunțat că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România își dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârșitul acestui an, potrivit Digi24.

Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere al acestor centrale până la finalul săptămânii.

„Eu am ajuns ca ministru al Energiei să găsesc o soluție prin care până la finalul anului să negociez cu cei de la Comisia Europeană pentru a prelungi capacitățile de producție a energiei bazate pe cărbune, până când vom construi noi facilități, bazate pe gaz, pentru a nu lăsa România fără energie electrică.

Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate (n.r. sărăcie) energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României.

Acest studiu a stat la baza negocierii”, a declarat ministrul.

Acesta a mai explicat că România și-ar dori să păstreze „trei grupuri mari” și alte „două în revizie tehnică” pentru a le putea înlocui în caz de avarii. „Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a adăugat Bogdan Ivan.

