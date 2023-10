Fotbalistul străin care a renunțat la naționala țării sale ca să joace pentru România

FIFA a aprobat o cerere a Federației Române de Fotbal, cu privire la naturalizarea jucătorului Vladislav Blănuță, din Republica Moldova, și astfel tânărul atacant a devenit eligibil pentru echipa națională a României, dar și pentru regula U21 din Liga 1.

La puțin timp după aflarea veștii, Vladislav Blănuță a oferit o reacție, prin intermediul rețeleleor de socializare, în care a dezvăluit ce înseamnă acest lucru pentru el, dar și pentru viitorul său.

„Sunt și eu fericit pentru decizia de la FIFA. Abia aștept să joc ca U21 în Liga 1. Sper să ajut echipa cu cât mai multe realizări, să facem o figură frumoasă și să ne revenim. Asta îmi doresc, să muncim împreună.

Am fost mult pe gânduri, am vorbit și cu familia, nu a fost o decizie grea. Sper ca România să îmi ofere un viitor mai strălucit.

Sunt de un an și o lună (n.r. la FCU Craiova), am învățat multe chestii. E prima mea experiență la nivel de liga 1. Am învățat multe de la echipă, de la coechipieri.

Am aflat și eu cu câteva minute înainte de antrenament. Am fost binedispus. Suporterilor de la echipă le doresc răbdare. Lucrurile mari nu se fac repede, ci cu greu și cu muncă.

La fel și echipei naționale, să aibă răbdare și eu să am perseverența să pot mai mult”. a transmis atacantul de 21 de ani, prin intermediul contului de Facebook al celor de la FCU Craiova.

În momentul de față, jucătorul lui Adrian Mititelu este cotat la suma de 150.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De când a ajuns în Bănie a reușit să joace în 18 partide, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. Singurele echipe pentru care a mai jucat în cariera sa sunt Rapid (a fost legitimat la juniorii U19 ai echipei), și Pescara, echipă de la care patronul de la FCU Craiova l-a cumpărat definitiv, în schimbul sumei de 250.ooo de euro.

