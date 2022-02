Primele imagini cu blindatele rușilor la periferia orașului Donețk, după recunoasterea independeței de către Putin VIDEO

Blindatele au fost observate la Makiivka, periferie a oraşului Doneţk din Donbas, în noaptea de luni spre marți, 21-22 februarie, regiune a cărei independență a fost recunoscută de Putin.

Faptul că aceste tancuri observate ar fi ruse nu a putut să fie stabilită clar, însă este ”foarte probabilă”, apreciază Reuters, care a filmat aceste imagini.

Heavy military movement (over 30+ armoured vehicles) in the streets of Makiivka driving at full speed. No information if it’s pro-Russian or the Russian armed forces. pic.twitter.com/8OjYndgqwH