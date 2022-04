Doi oficiali americani de rang înalt ar fi ajuns la Kiev în seara zilei de duminică. Miza discuțiilor: utilizarea de către Ucraina a banilor confiscați Rusiei

Vizita în capitala Ucrainei a doi oficiali americani de rang înalt, anunțată de președintele Zelenski în cursul zilei de sâmbătă, 23 aprilie, s-ar fi materializat în cele din urmă, susțin mai multe surse media.

Secretarul de stat american Antony Blinken şi secretarul american al apărării Lloyd Austin au sosit la Kiev şi poartă discuţii cu preşedintele Volodimir Zelenski, a declarat duminică seara, 24 aprilie, într-o înregistrare video postată pe reţelele de socializare, Oleksii Arestovici, consilier al preşedintelui ucrainean, informează Reuters.

Reuters nu a putut verifica în mod independent dacă oficialii americani au ajuns în capitala Ucrainei.

