Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întâlnit marți, 8 martie, cu premierul Estoniei, Taja Kallas. Acesta din urmă a afirmat că ”noua noastră realitate necesită schimbări rapide în Europa”.

Premierul Estoniei Taja Kallas a primit marți, 8 martie, vizita secretarul de stat american Antony Blinken. Oficialul estonian a declarat că Rusia trebuie să fie ”izolată complet de lumea liberă” pentru invazia Ucrainei și că apărarea țării sale și a NATO trebuie adaptată la realitatea din aceste zile.

”Ar trebui să oprim mașina militară a agresorului – lumea democratică a intervenit împotriva acestui război cu viteză, forță și hotărâre. Unitatea și acțiunea noastră vor ajuta la îmblânzirea agresorului. Dar trebuie să fim pregătiți. Ce e mai rău urmează să vină.

Prin urmare, violența lui Putin trebuie să fie în corelație cu alte sancțiuni și decizii de izolare”, a declarat premierul Estoniei, potrivit unui comunicat postat pe site-ul guvernului din această țară.

Ca alte sancțiuni, Taja Kallas a enumerat:

”Trebuie să finalizăm și să închidem complet SWIFT pentru Rusia și Belarus. Mai mult, restricționarea utilizării criptomonedelor este la fel de importantă. Ne-am închis spațiul aerian, acum trebuie să facem un pas mai departe și să închidem porturile maritime pentru navele Rusiei.

Și vom continua să găsim noi instrumente în cutia noastră de instrumente până când mașina de război a lui Putin va fi paralizată.

Suntem în asta (n. r. conflictul din Ucraina) pe termen lung. Vedem deja schimbări extraordinare de politică față de Rusia în toată UE. Ceea ce avem nevoie în continuare este răbdarea strategică pentru a menține aceste decizii în loc”.

My statement to the press after meeting @SecBlinken:

The Kremlin’s war tactic is to terrorise civilians and put them at the frontline of this war.

What #Ukraine needs urgently now is our military help. This is our first priority. 1/6 pic.twitter.com/udGey2qMQ5