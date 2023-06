Secretarul de stat al SUA s-a întâlnit cu principalul oficial responsabil cu politica externă a Chinei VIDEO

Secretarul american de stat Antony Blinken a început luni o întâlnire cu şeful diplomaţiei chineze Wang Yi în timpul vizitei pe care o întreprinde la Beijing, transmite AFP.

Cei doi s-au întâlnit luni dimineaţa la Diaoyutai, vila de stat a guvernului chinez din Beijing, pentru o discuţie cu uşile închise.

Sosit duminică în capitala Chinei, Antony Blinken este primul secretar de stat american care vizitează ţara asiatică în ultimii aproape cinci ani.

El s-a întâlnit cu omologul chinez Qin Gang, cu care a purtat discuţii "sincere, concrete şi constructive", potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Secretarul de stat Blinken a subliniat în special "importanţa diplomaţiei şi a menţinerii canalelor deschise de comunicare în toate problemele pentru a reduce riscul percepţiilor eronate şi a erorilor de calcul", a precizat el.

Qin Gang este ministrul chinez al Afacerilor Externe, în timp ce Wang Yi, în calitate de principal oficial responsabil cu problemele diplomatice în cadrul Partidului Comunist Chinez (PCC), este cel care exercită, în fapt, conducerea politicii externe a Chinei.

