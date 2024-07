O clădire faimoasă din Bucureștiul interbelic va fi renovată. Construcția este încadrată în clasa de risc seismic 1

O clădire istorică din centrul Capitalei, blocul interbelic Aro, situat pe Bulevardul Magheru, își va recăpăta strălucirea de altădată după ce a fost expertizată folosind cea mai nouă tehnologie de pe piață. Construcția, încadrată în clasa de risc seismic 1, urmează să fie consolidată pentru a preveni riscurile majore în caz de cutremur, arată Stirile Pro TV.

"Am utilizat tehnologia scanării laser 3D, o tehnică relativ nouă pentru România. Ne ajută să obținem informații cât mai exacte despre starea de fapt a clădirii și să reducem foarte mult timpul necesar pentru analiză. Prin această tehnologie am avut lucrări de teren de aproximativ cinci zile. Dacă am fi mers pe o variantă clasică, ar fi durat o lună de zile," a declarat Tiberiu Vișan, directorul general al firmei de proiectare și construcții.

Clădirea, construită în 1929 de arhitectul Horia Creangă, este faimoasă pentru cinematograful Patria și celebrul bar Melody. În prezent, se află într-o stare avansată de degradare și necesită lucrări serioase de consolidare. La parter mai există câteva spații comerciale, iar unii locatari continuă să stea acolo în ciuda riscului uriaș.

"Până acum, doar 2.500 de imobile din București au fost expertizate. 390 de clădiri sunt încadrate în clasa de risc seismic 1, iar 456 în clasa de risc seismic 2. Însă, numărul celor aflate în pericol se ridică la aproximativ 20.000," a precizat Matei Sumbasacu, fondator al Asociației Re RISE.

Pentru expertizarea tehnică, este necesar un model geometric al clădirii, obținut prin măsurarea exactă a spațiilor interioare. "Un expert are nevoie de modelul geometric al clădirii, trebuie să știm cum sunt dispuse spațial elementele structurale ale clădirii," a explicat Sumbasacu.

Autoritățile locale plănuiesc să consolideze și sediile mai multor instituții culturale din Capitală, pentru care sunt pregătite documentele necesare. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de a proteja patrimoniul arhitectural și de a asigura siguranța locuitorilor din București.

