Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la blocul din cartierul Rahova.

Potrivit unei informări de presă a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), transmisă marţi, 28 octombrie, a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă pentru locatarii din scara nr. 2, cea afectată de deflagraţie.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.

Plăţile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar, efectuate marţi, la casierie, pentru patru familii.

În ceea ce priveşte cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu şi lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital.

