Ce a pățit un bărbat care a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din zona blocului explodat din Rahova. "A fost extras din grup"

Un bărbat a fost dus la poliție după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranță din zona exploziei de la blocul de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

"Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități, instigând la acțiuni care pun în pericol buna desfășurare a intervenției. În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale", informează un comunicat al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB), transmis vineri, 17 octombrie.

Jandarmii sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea zonei, sprijinind intervenția pompierilor și desfășurarea măsurilor de protecție pentru toți cei implicați.

"Pe această cale recomandăm cetățenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicațiile forțelor de ordine, să nu încerce să intervină pe cont propriu și să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenție", arată sursa citată.

Explozia a avut loc vineri dimineața, 17 octombrie, într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina, iar în urma deflagrației etajele 5 și 6 ale imobilului s-au prăbușit.

Blocul care a explodat în Rahova, pericol uriaș pentru oricine se apropie

Blocul care a explodat în cartierul bucureştean Rahova a devenit un pericol pentru oricine se apropie de el la o distanţă mai mică de 12 metri, avertizează Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

"Elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă", au transmis specialiștii pe Facebook, insistând pe faptul că experiența inginerească arată că orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri de zona afectată a construcției este în pericol.

