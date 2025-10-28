Locatarii evacuați imediat după explozia din Rahova se pot întoarce acasă. Scara unde a avut loc tragedia rămâne încă închisă

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunţat marţi seară, 28 octombrie, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.

”După finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis că revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de mâine”, a transmis, marţi seară, prefectul Capitalei.

Andrei Nistor afirmă că siguranţa rămâne prioritatea principală.

Accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program:

29 octombrie 2025

09:00 – 10:30: Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317

10:30 – 12:00: Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319

12:00 – 13:30: Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319

13:30 – 15:00: Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1

”Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a mai transmis prefectul de Bucureşti.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite.

Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici, iar reluarea furnizării a fost reluată treptat începând de sâmbătă.

Ajutor financiar nou pentru sinistrați

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la blocul din cartierul Rahova.

Potrivit unei informări de presă a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), transmisă marţi, 28 octombrie, a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă pentru locatarii din scara nr. 2, cea afectată de deflagraţie.

Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.

Plăţile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar, efectuate marţi, la casierie, pentru patru familii.

În ceea ce priveşte cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu şi lung, iar alte 142 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere.

