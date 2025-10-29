Primele rețineri după tragedia din Rahova. Cine sunt cei trei și ce acuzații li se aduc SURSE

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 22:14
136 citiri
Primele rețineri după tragedia din Rahova. Cine sunt cei trei și ce acuzații li se aduc SURSE
Primele rețineri după tragedia din Rahova FOTO Facebook/Meteoplus

Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare.

Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor.

Conform G4Media, cei trei ar fi un angajat al Distrigaz și doi salariați ai firmei Amproperty Construct SRL și ar fi acuzați de distrugere calificată.

Miercuri, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a făcut 8 percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi jurdice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele 8 percheziţii, 4 au fost în Bucureşti, 2 în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Şase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

#bloc explodat rahova, #persoane retinute dosar rahova, #procurori , #explozie
