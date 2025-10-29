Situație de neînțeles la blocul explodat din Rahova. Specialiștii de la ISC au verificat tehnic doar ultimele etaje. Restul imobilului, expertizat pe banii locatarilor

Raportul după explozia din Rahova a fost finalizat de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) care a concluzionat că imobilul trebuie demolat începând de la etajul 5 în sus. Partea inferioară a blocului, însă, până la etajul 5, nu a fost expertizată de ISC, care a transmis, astfel, responsabilitatea către proprietari rămași fără case în urma deflagrației.

Cu alte cuvinte, Asociația de Proprietari are termen până la sfârșitul anului să își angajeze un expert acreditat care va urma să stabilească soarta blocului explodat, scrie antena3.ro.

Raportul făcut de ISC după expertiză

"I.S.C. a întocmit un proces verbal de control prin care a dispus, ca măsură a Asociației de Proprietari, efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat de M.D.L.P.A, care să stabilească starea tehnică a construcției existente, în urma afectării acesteia de către explozia produsă.

Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic atestat în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției, în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. S-a dispus ca termen de întocmire a expertizei data de 30.12.2025", se arată în documentul semnat de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții și trimis, apoi, către toate instituțiile statului.

Ads

Antena 3 a încercat să ia legătura cu inspectorul general, dar acesta nu a putut fi găsit.

Primăria Capitalei a bugetat 1.100.000 de lei din credite alocate pentru punerea în siguranță a imobilului, după ce tot Primăria va angaja un expert tehnic ce va stabili dacă blocul poate fi reconsolidat sau trebuie demolat în întregime.

Între timp, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele lor. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a transmis că siguranța oamenilor rămâne prioritatea principală și că accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliției Capitalei.

Conform programului stabilit, locatarii pot intra pe rând în imobilele considerate sigure, însă accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

Ads