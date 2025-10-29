Situație de neînțeles la blocul explodat din Rahova. Specialiștii de la ISC au verificat tehnic doar ultimele etaje. Restul imobilului, expertizat pe banii locatarilor

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 20:33
316 citiri
Situație de neînțeles la blocul explodat din Rahova. Specialiștii de la ISC au verificat tehnic doar ultimele etaje. Restul imobilului, expertizat pe banii locatarilor
Explozie bloc Rahova, București - FOTO Hepta

Raportul după explozia din Rahova a fost finalizat de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) care a concluzionat că imobilul trebuie demolat începând de la etajul 5 în sus. Partea inferioară a blocului, însă, până la etajul 5, nu a fost expertizată de ISC, care a transmis, astfel, responsabilitatea către proprietari rămași fără case în urma deflagrației.

Cu alte cuvinte, Asociația de Proprietari are termen până la sfârșitul anului să își angajeze un expert acreditat care va urma să stabilească soarta blocului explodat, scrie antena3.ro.

Raportul făcut de ISC după expertiză

"I.S.C. a întocmit un proces verbal de control prin care a dispus, ca măsură a Asociației de Proprietari, efectuarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat de M.D.L.P.A, care să stabilească starea tehnică a construcției existente, în urma afectării acesteia de către explozia produsă.

Concluziile și, după caz, soluțiile și măsurile de intervenție propuse și fundamentate de expertul tehnic atestat în raportul de expertiză tehnică se însușesc de către proprietarul/ administratorul construcției și stau la baza deciziei de intervenție pentru punerea în siguranță a construcției, în scopul realizării cerințelor fundamentale aplicabile sau desființarea acesteia, după caz. S-a dispus ca termen de întocmire a expertizei data de 30.12.2025", se arată în documentul semnat de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții și trimis, apoi, către toate instituțiile statului.

Antena 3 a încercat să ia legătura cu inspectorul general, dar acesta nu a putut fi găsit.

Primăria Capitalei a bugetat 1.100.000 de lei din credite alocate pentru punerea în siguranță a imobilului, după ce tot Primăria va angaja un expert tehnic ce va stabili dacă blocul poate fi reconsolidat sau trebuie demolat în întregime.

Între timp, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele lor. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a transmis că siguranța oamenilor rămâne prioritatea principală și că accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliției Capitalei.

Conform programului stabilit, locatarii pot intra pe rând în imobilele considerate sigure, însă accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

Locatarii evacuați imediat după explozia din Rahova se pot întoarce acasă. Scara unde a avut loc tragedia rămâne încă închisă
Locatarii evacuați imediat după explozia din Rahova se pot întoarce acasă. Scara unde a avut loc tragedia rămâne încă închisă
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunţat marţi seară, 28 octombrie, că, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei din Sectorul 5, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni...
Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei
Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei
Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la blocul din cartierul Rahova. Potrivit unei informări de...
#bloc explodat rahova, #ISC, #expertiza bloc rahova , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
ObservatorNews.ro
O clujeanca si-a inchis balconul cu tot cu teava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
  2. Revoltă la spitalul din Buzău după moartea doctoriței Ştefania Szabo. Medicii nu mai vor să facă gărzi. Motivele furiei cadrelor medicale
  3. Situație de neînțeles la blocul explodat din Rahova. Specialiștii de la ISC au verificat tehnic doar ultimele etaje. Restul imobilului, expertizat pe banii locatarilor
  4. Țara europeană în care mersul repede pe trotuare va fi în curând ilegal. Cu câți km/oră ar trebui să meargă un pieton pentru a respecta legea. "Dacă fugi după autobuz iei amendă?"
  5. Momentul în care pisoiul Tomiță, salvat din blocul din Rahova, a ajuns la proprietar. Femeia a izbucnit în plâns: „Ce faci, pui?” VIDEO
  6. Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au recunoscut "parţial" faptele. Unde sunt însă bijuteriile furate
  7. "Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
  8. Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
  9. Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
  10. Masacru pe străzile din Rio de Janeiro după cea mai sângeroasă operațiune a poliției din istoria Braziliei. Cel puțin 132 de persoane au fost ucise VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!