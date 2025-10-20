Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la care iau parte procurori, polițiști, pompieri, experți criminaliști și specialiști de la INSEMEX Petroșani, dar că, până în acest moment, nu există concluzii privind cauzele producerii deflagrației, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate.

'În acest moment al cercetărilor, nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informațiile de interes public vor fi comunicate. (...) Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, iar pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică.

Pentru buna desfășurare a anchetei, adresăm rugămintea mass-mediei să evite speculațiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilității unor persoane ori instituții. De asemenea, facem precizarea că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezența ori folosirea de material exploziv', informează Parchetul într-un comunicat remis luni.

Precizarea Parchetului despre 'materialul exploziv' vine după ce în mediul online și pe rețelele de socializare au fost lansate teorii ale conspirației, cu narațiuni false potrivit cărora explozia din Rahova ar fi avut drept cauză plasarea de 'bombe C-4'.

Ancheta continuă luni cu cercetarea la fața locului, fiind cooptați ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, ISU București - Ilfov, INSEMEX Petroșani, Inspectoratului Național de Expertize Criminalistice, Inspectoratului de Stat în Construcții.

De asemenea, la Institutul Național de Medicină Legală au fost realizate activitățile de examinare și identificare a celor trei persoane decedate, fiind obținute concluziile expertizei genetice judiciare dispusă în cauză.

Marți, vor fi continuate activitățile de cercetare la fața locului în prezența specialiștilor ISC, cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului.

În paralel, vor fi efectuate audieri ale persoanelor ce au cunoștință de împrejurările și modul în care a avut loc evenimentul.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți.

Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Explozia a avut loc vineri dimineața într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina și în urma deflagrației etajele 5 și 6 ale imobilului s-au prăbușit.

Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

