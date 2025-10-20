Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 23:25
193 citiri
Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
Teoriile conspirației, desființate de procurori FOTO Captură video Facebook/Lucian Mindruta

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă luni și marți cu cercetări la fața locului, la care iau parte procurori, polițiști, pompieri, experți criminaliști și specialiști de la INSEMEX Petroșani, dar că, până în acest moment, nu există concluzii privind cauzele producerii deflagrației, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate.

'În acest moment al cercetărilor, nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informațiile de interes public vor fi comunicate. (...) Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, iar pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică.

Pentru buna desfășurare a anchetei, adresăm rugămintea mass-mediei să evite speculațiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilității unor persoane ori instituții. De asemenea, facem precizarea că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezența ori folosirea de material exploziv', informează Parchetul într-un comunicat remis luni.

Precizarea Parchetului despre 'materialul exploziv' vine după ce în mediul online și pe rețelele de socializare au fost lansate teorii ale conspirației, cu narațiuni false potrivit cărora explozia din Rahova ar fi avut drept cauză plasarea de 'bombe C-4'.

Ancheta continuă luni cu cercetarea la fața locului, fiind cooptați ofițeri de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, ISU București - Ilfov, INSEMEX Petroșani, Inspectoratului Național de Expertize Criminalistice, Inspectoratului de Stat în Construcții.

De asemenea, la Institutul Național de Medicină Legală au fost realizate activitățile de examinare și identificare a celor trei persoane decedate, fiind obținute concluziile expertizei genetice judiciare dispusă în cauză.

Marți, vor fi continuate activitățile de cercetare la fața locului în prezența specialiștilor ISC, cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului.

În paralel, vor fi efectuate audieri ale persoanelor ce au cunoștință de împrejurările și modul în care a avut loc evenimentul.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morți.

Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Explozia a avut loc vineri dimineața într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina și în urma deflagrației etajele 5 și 6 ale imobilului s-au prăbușit.

Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 20 octombrie, că firma despre care locatarii blocului explodat din Rahova spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de...
Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
Rețelele sociale și mai ales TikTok-ul au fost invadate cu mesaje conspiraționiste legate de catastrofa din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, deși această...
#bloc explodat rahova, #Teoria conspiratiei, #procurori, #material exploziv, #explozie bloc rahova bucuresti , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă eră în combaterea orbirii. Implantarea unui cip sub retină poate restabili vederea pierdută
  2. Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud după ce a trecut prin cel mai minat loc din lume. Este pentru prima oară din vara lui 2024
  3. Doi indivizi sunt acuzați că au bătut cu bestialitate un bărbat, în propria lui casă, apoi l-au incendiat. Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul în care i s-a dat foc
  4. Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
  5. Explicațiile ministrului PSD al Muncii pentru greşeala de procedură care a dus la respingerea legii pensiilor speciale de CCR: "Nu avem ce să ne reproșăm"
  6. Comisiile parlamentare au aprobat cumpărarea de tancuri de 6,5 miliarde de euro și modificarea Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare
  7. Cum explică Nicușor Dan faptul că 27% dintre români îl consideră pe Nicolae Ceaușescu cel mai bun președinte pe care l-au avut
  8. Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO
  9. Idee lansată de un lider PNL. Alegerile pentru Primăria Capitalei și referendumul pentru pensiile magistraților se pot organiza în aceeași zi, în acest an
  10. Bulgaria, gata să ofere coridor aerian avionului lui Putin pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump de la Budapesta

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Acum 10 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026