Cel puțin șase oameni au murit după ce un bloc de locuințe s-a prăbușit, în Rusia VIDEO

Un bloc de apartamente de cinci etaje s-a prăbușit duminică seară, 4 decembrie, în orașul Nizhnevartovsk din Rusia, relatează TASS.

Din primele informații, șase oameni au murit și patru au fost răniți.

Presa din Rusia relatează că a fost vorba despre o explozie, urmată de un incendiu.

WATCH: #BNNRussia Reports

The cause of the collapse of a house in a five-story building in #Nizhnevartovsk that killed six people and hospitalized four was likely "improper operation of gas cylinders," according to the mayor's office. pic.twitter.com/l4CXRK7ehP