Un bloc s-a prăbușit peste locatari, în capitala istorică a Turciei. Sunt cel puțin șapte persoane rănite și un mort VIDEO

O adevărată tragedie a fost consemnată în Turcia, la Istanbul, după ce o clădire de apartamente s-a prăbușit.O persoană a murit și alte opt au fost rănite, potrivit autorităților, citate de Antena 3 CNN.

Imagini difuzate de televiziunile din Turcia au arătat cum salvatorii îndepărtau cu mâinile molozul și dărâmăturile rămase în urma clădirii de cinci etaje.

Șapte persoane, dintre care două grav rănite, au fost scoase inițial dintre ruine.

Ulterior, autoritățile au anunțat că încă o persoană rănită a fost salvată și că a fost recuperat un cadavru.

⛔️ Cameras captured the moment an apartment building collapsed in the Turkish city of #Istanbul, killing at least one person and injuring eight, authorities said. The building was reportedly built in 1988. Why it collapsed is still unknown. 😳😱‼️ pic.twitter.com/ZXIYDteIyZ