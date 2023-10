Cel puţin trei persoane au fost rănite vineri după ce o clădire de locuinţe din partea de sud a metropolei israeliene Tel Aviv a fost lovită de o rachetă cu rază lungă de acţiune lansată de gruparea islamistă Hamas, a anunţat serviciul israelian de urgenţă, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE.

Imagini video distribuite pe social media arată partea superioară a unei clădiri avariate de impactul unei rachete.

Sirenele de raid aerian au fost declanşate la Tel Aviv, în împrejurimile oraşului şi în zona centrală a Israelului apropiată de Fâşia Gaza. Potrivit televiziunii israeliene Canal 12, alte opt rachete au fost interceptate de sistemele antiaeriene.

More footage from the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/3ThTkYmL7V