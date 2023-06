Fragmente dintr-o dronă rusească doborâtă au provocat un incendiu într-un bloc turn şi o parcare din centrul Kievului, două persoane fiind rănite, scrie Reuters. Ulterior, un oficial al armatei ucrainene, citat de CNN, a precizat că sunt cel puţin doi morţi şi opt răniţi. Un atac cu rachete a fost lansat spre al doilea oraş al Ucrainei, Harkov, afirmă oficiali.

Serghei Popko, şeful administraţiei militare regionale din Kiev, a declarat că resturile au lovit o clădire cu 24 de etaje. Anterior, primarul din Kiev spunea că imobilul avea 16 etaje.

”Clarificări ale informaţiilor privind consecinţele faptului că resturi au lovit o clădire cu 24 de etaje din districtul Solomyanskyi. La acest moment, au fost identificaţi doi morţi. Răniţi – opt persoane. Două au fost spitalizate, iar restul au primit asistenţă medicală la locul incidentului. Circa 40 de maşini aflate în parcare au fost avariate”, a scris, sâmbătă, pe Telegram, Popko.

Administraţia militară din Kiev afirmă că sistemele de apărare anti-aeriană au distrus peste 20 de rachete în spaţiul aerian al capitalei în cursul nopţii.

The head of the military administration of #Kyiv added that debris fell on a 24-story building. There was destruction and fire on the 16th, 17th and 18th floors. Two casualties are currently known. pic.twitter.com/gH8ANJ9jiY