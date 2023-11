Viața la bloc în România. Crescătorie de șobolani într-un apartament: ”Am pus și floricele adică”

O situație neplăcută apărută într-un bloc din București a fost relatată într-un reportaj realizat de Observatornews.ro.

Astfel, într-un bloc din Dorobanţi, un vecin şi-a transformat apartamentul în crescătorie de şobolani, iar oamenii au scăpat cu greu de acest coșmar.

”Ne-a ajutat bunul Dumnezeu, omul era în vârstă, s-a imbolnăvit a căzut, a ajuns in spital. Fiul l-a internat la azil si a preluat apartamentul fiind moştenitor si lucrurile s-au incheiat”, a spus Amalia Diţu, preşedintele blocului.

”Am înțeles că e la azil, să îl ajute Dumnezeu să stea cât mai mult sănătos şi lucrurile s-au aranjat, e curat, am pus și floricele adică. Da am suferit nişte ani. Doamne ce am mai suferit! A fost cumplit”, a completat un locatar.

https://observatornews.ro/eveniment/un-singur-locatar-din-bloc-a-reusit-sa-isi-saboteze-100-de-vecini-legal-de-ce-vrei-tot-timpul-sa-fii-gica-contra-548575.html

