Drum din Prahova, blocat cu scaune de localnici. Poliția i-a găsit pe făptași și încearcă să afle ce au vrut să facă și de ce
Un drum județean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulația fiind perturbată. Poliția a demarat verificări și a vizionat imagini care îi surprind pe făptași. Aceștia urmează a fi audiați, pentru a se stabili ce au vrut să facă și de ce.

Poliția Orașului Plopeni s-a sesizat din oficiu și a dispus declanșarea cercetărilor, după ce în spațiul public au apărut imagini cu DJ 102 blocat cu scaune, la Plopeni Sat.

”Polițiștii desfășoară activități investigative complexe, care includ analizarea tuturor circumstanțelor în care a avut loc blocarea drumului. În urma verificării imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video din zona afectată au fost identificate persoanele bănuite de implicare în producerea evenimentului. Acestea urmează a fi audiate, în vederea stabilirii rolului și responsabilității fiecăreia, precum și pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de împrejurările producerii faptei”, a transmis, vineri, IPJ Prahova.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicare sau îngreunare a circulației pe drumurile publice.

