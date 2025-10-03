Trump amenință cu închiderea agențiilor democrate. „Republicanii ar trebui să profite de ocazie pentru a curăța uscăciunile”

Președintele Donald Trump a declarat că el și directorul de buget al administrației SUA, Russell Vought, vor stabili ce „agenții democrate” vor elimina, în contextul în care blocarea guvernului se apropie de a treia zi. Liderul de la Casa Albă a sugerat că republicanii ar trebui să profite de ocazie pentru a „curăța uscăciunile”.

Trump nu a dat niciun indiciu de concesii la cererile democraților ca legislația de finanțare a guvernului să includă subvenții pentru asigurările de sănătate. Între timp, republicanii și democrații de pe Capitol Hill au continuat să se învinovățească reciproc pentru că nu au reușit să mențină agențiile federale deschise, scrie BBC.

Sute de mii de angajați federali au fost trimiși acasă, în timp ce alții lucrează fără plată. Unele atracții federale s-au închis vizitatorilor, în timp ce altele, inclusiv Statuia Libertății, au rămas deschise.

Analiștii nu se așteaptă ca vreuna dintre părți să cedeze fără presiunea americanilor de rând, majoritatea cărora nu au simțit încă un impact direct asupra vieții lor.

Atunci când Congresul nu reușește să mențină guvernul SUA deschis, directorul de buget lucrează cu președintele pentru a alege ce activități guvernamentale ar trebui oprite și care sunt esențiale. Apoi, oferă instrucțiuni agențiilor federale cu privire la ce angajați să fie plasați în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă concediu fără plată.

În prima zi a închiderii, Vought a declarat că administrația de la Casa Albă a luat măsuri pentru a suspenda sau anula miliarde de dolari în finanțare destinată statelor democrate, inclusiv 18 miliarde de dolari (13,4 miliarde de lire sterline) în proiecte de infrastructură în New York - casa atât a senatorului Chuck Schumer, cât și a liderului democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

Ambele părți trebuie să se unească pentru a adopta o legislație dacă guvernul dorește să se redeschidă.

Republicanii au nevoie ca opt senatori democrați să voteze cu ei, în timp ce democrații au nevoie de 13 republicani să li se alăture. Doar trei democrați s-au alăturat republicanilor la ultimul vot eșuat din Senat, miercuri.

Se așteaptă ca legislatorii să încerce din nou vineri, 3 octombrie, să rezolve impasul cu un vot în Senat.

Republicanii vor să adopte bugetul fără nimic altceva adăugat, dar democrații vor să includă o reînnoire a subvențiilor pentru asigurările de sănătate pentru persoanele cu venituri mici, care urmează să expire la sfârșitul anului.

În cadrul conferințelor de presă de joi, 2 octombrie, desfășurate pe Dealul Capitoliului, niciun partid nu a părut dispus să cedeze.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, i-a numit pe democrați „egoiști”, a numit situația drept „blocajul democraților” și a declarat că nu va negocia adăugarea subvențiilor pentru asigurări – sau a altor măsuri – la finanțarea guvernamentală.

Jeffries i-a acuzat pe republicani că nu doresc să ofere asistență medicală americanilor din clasa muncitoare și a spus că amenințările lui Trump de a concedia mai mulți angajați federali sunt inutile. El a remarcat: „Au concediat angajați federali tot timpul”.

Lee Miringoff, directorul Institutului pentru Opinie Publică al Universității Marist, a declarat că sondajele sale au sugerat că americanii sunt în mare parte divizați pe partide când vine vorba de atribuirea vinovăției pentru închiderea guvernului.

Majoritatea respondenților democrați și republicani la sondajele sale au dat vina pe celălalt partid pentru închidere, a spus el, în timp ce 41% dintre independenți au spus că ambele partide au împărțit vina în mod egal.

„Tot ce ne-a rămas este un număr tot mai mare de oameni care cred că țara se îndreaptă în direcția greșită”, a spus Miringoff.

El se aștepta ca americanii să pună presiune pe Congres pentru a redeschide guvernul - dar nu până când nu vor vedea impactul unei închideri asupra propriilor vieți.

Pe măsură ce politicienii se ceartă, serviciile guvernamentale americane au început să stagneze, iar mii de angajați federali au rămas acasă.

Se aștepta ca aproximativ 750.000 de angajați federali să ia concediu fără plată, conform unei estimări a Biroului Bugetar al Congresului (CBO).

Angajații federali considerați „esențiali” au continuat să lucreze, deși fără plată. Printre aceștia se numără peste 200.000 de ofițeri de aplicare a legii.

Controlorii de trafic aerian și angajații Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) sunt considerați esențiali, așa că transportul aerian nu va fi afectat imediat.

Turiștii au fost refuzați să intre în muzeele din Washington și New York, inclusiv la Federal Hall din Manhattan.

Un manager a declarat pentru BBC că clădirea a fost închisă, la fel ca alte monumente federale.

În alte părți ale New York-ului, Statuia Libertății și Ellis Island au rămas deschise, „mulțumită conducerii președintelui Donald J. Trump”, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al Departamentului de Interne.

Muzeul Smithsonian, care include peste o duzină de expoziții și atracții, care au adus aproape 17 milioane de vizitatori anul trecut, a declarat pentru BBC că are suficienți bani pentru a rămâne deschise timp de o săptămână.

