Haos în Franța, în acțiunea „Blocăm tot”. Zeci de persoane au fost deja reținute, peste 80.000 de jandarmi și polițiști au fost trimiși în stradă VIDEO

Franța se confruntă miercuri cu o zi tensionată, după apelul „Blocăm tot” pe rețelele sociale, care a mobilizat protestatari să blocheze transporturile, liceele și chiar plățile electronice. Autoritățile au desfășurat 80.000 de jandarmi și polițiști, iar până dimineață au fost reținute 75 de persoane în Paris și împrejurimi, pe fondul tensiunilor generate de schimbarea la conducerea Matignonului.

Blocaje ale infrastructurilor de transport, ale locurilor simbolice sau ale liceelor, demonstrații, „greva cardurilor bancare” (plăți exclusiv numerar) sunt câteva dintre modalitățile în care protestatarii au de gând să „blocheze tot”.

În urma numirii lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou, care tocmai a fost înlăturat de la Matignon, și cu opt zile înaintea unei mobilizări sindicale, o mulțime de acțiuni sunt planificate încă din zori în metropole, în orașele mici și în mediul rural. Dar amploarea mobilizării rămâne incertă.

În Savoia, de exemplu, mobilizarea se desfășura dimineață fără probleme, deși mai mult de o sută de persoane pe biciclete încetineau traficul circulând în jurul sensurilor giratorii din centrul orașului Chambéry, relatează Le Figaro.

Chambéry #10septembre2025 Premier blocage de la journée: un joyeux cortège de plus d'une centaine de vélos ralentit la circulation en tournant autour des ronds-points du centre-ville Ads « Grève, blocage, Macron dégage! » pic.twitter.com/vNdsjfSFgO — Révolution Permanente Alpes (@RP_Rhone_Alpes) September 10, 2025

La Lyon, s-a înregistrat o tentativă de blocare a cheiului Victor-Augagneur, în timp ce șoferii încercau să își facă loc spre serviciu. Se scandau sloganuri precum „Macron, demisionează”.

Autoritățile au mobilizat zeci de mii de polițiști și jandarmi

80.000 de jandarmi și polițiști sunt mobilizați și „niciun blocaj” nu va fi tolerat, a avertizat ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau.

Prefectul poliției din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se așteaptă la o acțiune „dură”, deoarece mișcarea a fost „preluată de extrema stângă", dar el nu crede că acțiunea va mobiliza „societatea civilă”. Încă de luni seară, 11.000 de persoane s-au adunat în fața primăriilor din Franța pentru „a-și lua rămas bun” de la François Bayrou, potrivit unei surse din cadrul poliției, dând astfel un indiciu al mobilizării.

Această mișcare are loc, de asemenea, într-o atmosferă specială, deoarece predarea de putere între fostul ocupant al Matignonului și succesorul său, Sébastien Lecornu, urmează să aibă loc la prânz.

Potrivit unui bilanț al Prefecturii poliției din Paris până la ora locală 8.25 (9.25, ora României), 75 de persoane au fost reținute miercuri în Paris și în împrejurimi. Situația este în evoluție.

