Radu Nechita, profesor universitar de Economie, recunoaște că el, personal, s-a confruntat cu o problemă financiară neașteptată - i s-au blocat conturile pentru o restanță de doar 24 de lei la plata impozitelor.

Profesorul Nechita relatează această experiență neplăcută într-un interviu difuzat de Adevărul Financiar la data de 23 noiembrie 2026. În acest interviu, Nechita s-a referit la evaziunea fiscală.

"Marea evaziune nu se face la magazinul din sat sau de la parterul blocului. Ea se face de către firme care au „sprijin aerian”, adică protecție politico-administrativă. Mie mi s-au blocat conturile pentru ceva impozit restant de 24 de lei, dar citesc că există firme de stat, dar și private, cu datorii de un milion de ori mai mari pe care le pot amâna ani de zile", a explicat profesorul de Economie.

În acest context, Nechita se arată sceptic față de efectele unor măsuri care ar dori să ducă la o mai bună coolectare fiscală.

"Mă tem că, din păcate, discuția despre mai buna colectare înseamnă, cel mai adesea, o asprime sporită a controalelor la firmele fără protecție politico-administrativă", spune Radu Nechita.

Pe de altă parte, el subliniază inconvenientele aduse de măsurile legislative adoptate prea brusc.

"Instabilitatea fiscală este o povară fiscală mai toxică decât un impozit efectiv plătit deoarece este doar un cost, fără vreun beneficiu real pentru altcineva. Incertitudinea fabricată de politicienii cu hărnicia dezorientată sărăcește societatea", explică Nechita.

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