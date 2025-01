Elena Lasconi, despre blocarea plății PNRR: "România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 de jaloane"

Președinta USR Elena Lasconi a criticat dur performanțele guvernelor Ciolacu cu privire la îndeplinirea jaloanelor PNRR, după anunțul că alte fonduri din cererea de plată 3 sunt blocate de către Comisia Europeană, pentru câteva motive principale.

„Ciolacu se pregătește din nou să renunțe la bani din PNRR pentru că proiectele nu mai pot fi gata în timp util. 3 miliarde de euro! Asta, după ce a mai renunțat deja la 2 miliarde la prima renegociere. Vă dați seama la câte proiecte renunță? E o nouă dovadă că implementarea PNRR e o prioritate doar la nivel de vorbe pentru Ciolacu și guvernul lui. Faptele arată altceva!” a scris Elena Lasconi pe Facebook.

Situația ar fi mult mai gravă decât cea prezentată de guvernanți, susține președinta USR.

„Până acum, România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 de jaloane pe care le are de realizat. Mai grav este că Ciolacu vrea să modifice și jaloanele îndeplinite deja, deși una dintre regulile PNRR este ca jaloanele considerate îndeplinite să nu fie modificate.

Fac apel la premierul Ciolacu să facă proiectele din PNRR și să nu piardă banii europeni!”, a avertizat Lasconi.

„Știu din propria experiență că nu e ușor să aduci fonduri europene, dar se poate. La Câmpulung am reușit să obțin 12 milioane de lei fonduri europene pentru a construi prima creșă din oraș, am făcut proiecte de peste 100 de milioane de lei pentru școli, am atras 87 de milioane de lei din fonduri europene pentru 9 proiecte pe sănătate, am obținut 39 de milioane de lei fonduri europene pentru autobuze electrice nepoluante, stații de așteptare inteligente și stații de încărcare, am adus 81 de milioane de lei fonduri europene pentru eficientizarea energetică a blocurilor. Se poate, domnule Ciolacu, dar e nevoie de muncă. Treceți la treabă!”, a mai spus candidata USR la alegerile prezidențiale Elena Lasconi.

Care sunt jaloanele care blochează banii PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor, a explicat luni motivele pentru care cererea de plată numărul 3 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană este blocată.

Unul dintre ele ține de creșterea pensiilor militarilor, unde CCR se va pronunța în luna februarie.

Un alt jalon important al PNRR vizează numirile în consiliile de administrație ale companiilor de stat, în special la Ministerul Energiei. Comisia Europeană a suspendat deja 400 de milioane de euro pentru neîndeplinirea acestui jalon.

Aceeași sumă a fost blocată și din cauza problemelor cu numirile în structurile AMEPIP.

