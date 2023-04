Fosta amantă a lui Pițurcă a ajuns la fundul sacului: "Ce să fac cu 3000 de euro pe lună?"

Vica Blochina a vorbit desprea viața ei și despre relația cu Victor Pițurcă, a cărui amantă a fost timp de 18 ani.

Ea a explicat de ce i-a fost greu să se adapteze noilor condiții financiare, deși veniturile sale sunt mult mai mari decât ale unui om obișnuit.

„Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu.

Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro. Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea.

Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a transmis Vica Blochina, la podcast-ul Tare de Tot.

Piți a părăsit-o însărcinată

„Cred că da, a fost iubirea vieții mele. Am făcut multe lucruri pentru această relație, el nu a făcut nimic. A fost un om care mi-a schimbat cursul vieții, am crescut lângă el și m-am maturizat. A fost alegerea mea și am plătit scump.

Pe lângă faptul că sunt cea mai criticată amantă din România, tot conceptul meu despre iubire s-a spulberat când m-a părăsit, în timp ce eram însărcinată. Nu am mai avut încredere în nimeni și nu am mai dat doi bani pe niciun bărbat.

Nu am mai iubit pe nimeni și mi-a afectat relația mea cu bărbații, în general. Am plătit scump, crede-mă! În următoarele relații, vedeam partenerii că suferă și-mi plăcea. A fost un șoc emoțional, am suferit foarte mult”, a mai spus Vica, conform prosport.ro.