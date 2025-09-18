A fost dezvăluit numele misteriosului cumpărător al blocului Scala, din București. Este o cunoscută femeie de afaceri din România

Autor: Daniel Groza
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 08:29
A fost dezvăluit numele misteriosului cumpărător al blocului Scala, din București. Este o cunoscută femeie de afaceri din România
Celebrul bloc Scala din București FOTO amccrs-pmb.ro

Daniela Schoppmeyer, acționar majoritar al companiei Faberrom și lider în industria confecțiilor, a cumpărat jumătate din celebrul bloc Scala de pe Bulevardul Magheru. Tranzacția, realizată cu moștenitorii familiei Bragadiru, aduce în portofoliul său zeci de apartamente și spații comerciale dintr-un imobil emblematic al Capitalei, aflat pe lista clădirilor ce urmează să fie consolidate cu fonduri nerambursabile.

În momentul încheierii tranzacției a fost anunțat doar că noul proprietar este un antreprenor român, "deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului".

Profit.ro a anunțat că este vorba despre Daniela Schoppmeyer (45 de ani), acționarul majoritar și directorul general al Faberrom, companie care a preluat în anii `90 cea mai mare parte din spațiile fostei fabrici de confecții APACA, din vestul Bucureștiului.

Daniela Schoppmeyer a preluat conducerea Faberrom în 2015, după decesul lui Dănuț Cernea, care a fost unul dintre cei peste 18.000 de angajați ai APACA și cel care a preluat la privatizare o mare parte din spațiile fostei platforme prin intermediul Faberrom. Daniela Schoppmeyer este căsătorită cu germanul Christian Schoppmeyer, fost membru în consiliul de administrație și director de vânzări al Faberrom, actualmente director de vânzări al companiei de software SIMartis Telecom.

Doar o parte a imobilului a fost cumpărată

Achiziția constă în 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, aflate în proprietatea moștenitorilor familiei Bragadiru. Daniela Schoppmeyer a răspuns că, deocamdată, nu poate oferi aceste informații legate de planurile pe care le are în legătură cu celebrul imobil.

Finalizat în 1936 pe un teren al industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați și influenți români ai vremii, imobilul Scala a fost proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel, unul din liderii mișcării avangardiste din Berlin, personalitate importantă a anilor 1920-1940, cu realizări remarcabile în Germania, Anglia și România.

În anul 1950 Clădirea Scala a fost naționalizată, dar, în anul 2001, o parte semnificativă a acesteia a fost restituită urmașilor familiei Bragadiru. Conform Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), blocul Scala se numără printre clădirile care vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile.

Dumitru Marinescu Bragadiru a fost, la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, cel mai mare producător de bere din România. Garajul Ciclop a fost construit de acesta în 1928, fiind prima parcare supraetajată din România și primul imobil din Europa construit cu sistem anti-seismic pe role. Moștenitorii lui Dumitru Bragadiru dețin și clădirea fostului cinematograf Scala din Capitală.

