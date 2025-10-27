Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Zonele afectate

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:03
349 citiri
Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Zonele afectate
Calorifer FOTO Pixabay

Peste 500 de blocuri din Capitală vor rămâne fără căldură și apă caldă în următoarele zile, din cauza lucrărilor de remediere a avariilor la conductele rețelei termice primare, anunță Compania Municipală Termoenergetica București.

Intervențiile se desfășoară în mai multe zone din Sectoarele 2, 4, 5 și 6, afectând atât locuințele, cât și unele instituții.

Cele mai mare impact va fi înregistrat pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde 79 de blocuri și un agent economic vor rămâne fără furnizare de agent termic între 27 și 30 octombrie. În aceeași zonă, conductele vechi de peste 50 de ani necesită reparații urgente. Alte zone grav afectate sunt Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei, unde 102 blocuri vor rămâne fără căldură până pe 29 octombrie, precum și Șoseaua Pantelimon, cu 98 de blocuri afectate până pe 31 octombrie.

În Sectorul 4, lucrările vizează Bulevardul Alexandru Obregia, cu 106 blocuri și un agent economic nealimentate temporar, și strada Sg. Nițu Vasile, unde 95 de blocuri vor fi afectate. În Sectorul 5, sunt vizate Strada Ana Davila și Șoseaua Panduri, iar în Sectorul 6, racordurile pe strada Cetatea de Baltă și Bulevardul Timișoara vor lăsa locatarii fără căldură și apă caldă până la finalul acestei săptămâni. Cea mai veche conductă aflată în reparație datează din 1963, având aproape 62 de ani de funcționare.

Compania Municipală Termoenergetica București precizează că termenele de finalizare sunt estimate, iar lucrările vor fi ajustate în funcție de gradul de degradare al conductelor, descoperit după deschiderea șantierelor.

Caracatița politică ce proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă
Caracatița politică ce proteja spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără mămică. Sediu de partid și birou parlamentar PSD, la aceeași adresă
Moartea unei tinere de 29 de ani la Spitalul Privat Armonia din Constanța scoate la iveală o rețea de interese care combină afaceri medicale cu legături politice locale. Ancheta realizată...
Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”
Băluță rupe tăcerea în legătură cu sprijinul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei: „E normal ca fiecare să fie supărat”
Daniel Băluță, posibiliul candidat PSD la Primăria Capitalei, a subliniat că se bucură de sprijinul total al Gabrielei Firea, respingând orice speculații privind o eventuală tensiune...
#blocuri fara apa calda, #termoenergetica, #stefan cel mare , #termoenergetica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
Digi24.ro
Reactia cinica a lui Lavrov la intrebarea daca Rusia a incalcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja sa nu atace Ucraina
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lituania și-a închis granița după ce "66 de obiecte neidentificate" au intrat în spațiul său aerian. Ar putea fi activat articolul 4 al NATO
  2. Influenceriță arestată pentru conducerea unei rețele de droguri în Brazilia. „Este o rușine! Nimeni nu ar trebui arestat pentru că fumează marijuana”
  3. România riscă să plătească despăgubiri imense într-un proces intentat de compania de asigurări Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului
  4. Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Zonele afectate
  5. Șepcile „Trump 2028” rămân simbolice. Președintele SUA spune „nu” unei noi candidaturi
  6. Boala rușinoasă cu transmitere sexuală care face ravagii în Ungaria. 42 de nou-născuți au fost înregistrați cu această infecție
  7. Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora sa în vârstă de cinci ani. "Îndemn toți părinții să fie vigilenți". Unde era mama copiilor
  8. Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit la pizza în timpul misiunii. Trei persoane au fost găsite moarte
  9. Nouă morți și zeci de răniți după ce un autocar s-a prăbușit de pe un pod în albia unui râu. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  10. Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”