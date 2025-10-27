Sute de blocuri din București, fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Zonele afectate

Peste 500 de blocuri din Capitală vor rămâne fără căldură și apă caldă în următoarele zile, din cauza lucrărilor de remediere a avariilor la conductele rețelei termice primare, anunță Compania Municipală Termoenergetica București.

Intervențiile se desfășoară în mai multe zone din Sectoarele 2, 4, 5 și 6, afectând atât locuințele, cât și unele instituții.

Cele mai mare impact va fi înregistrat pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde 79 de blocuri și un agent economic vor rămâne fără furnizare de agent termic între 27 și 30 octombrie. În aceeași zonă, conductele vechi de peste 50 de ani necesită reparații urgente. Alte zone grav afectate sunt Șoseaua Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei, unde 102 blocuri vor rămâne fără căldură până pe 29 octombrie, precum și Șoseaua Pantelimon, cu 98 de blocuri afectate până pe 31 octombrie.

În Sectorul 4, lucrările vizează Bulevardul Alexandru Obregia, cu 106 blocuri și un agent economic nealimentate temporar, și strada Sg. Nițu Vasile, unde 95 de blocuri vor fi afectate. În Sectorul 5, sunt vizate Strada Ana Davila și Șoseaua Panduri, iar în Sectorul 6, racordurile pe strada Cetatea de Baltă și Bulevardul Timișoara vor lăsa locatarii fără căldură și apă caldă până la finalul acestei săptămâni. Cea mai veche conductă aflată în reparație datează din 1963, având aproape 62 de ani de funcționare.

Compania Municipală Termoenergetica București precizează că termenele de finalizare sunt estimate, iar lucrările vor fi ajustate în funcție de gradul de degradare al conductelor, descoperit după deschiderea șantierelor.

