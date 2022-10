Soluțiile disperate ale românilor care aud toate sunetele de la vecini. "Am impresia că face duș în pat cu mine!"

Unii dintre românii care se mută în apartamentele din blocurile nou construite se plâng că aud toate sunetele de la vecini, din cauza pereților subțiri.

Este cazul unui tânăr care a relatat o astfel de problemă pe Facebook, în căutare de soluții.

"La apartamentul meu din cauza liftului, o jumătate de dormitor are perete comun cu peretele unde vecinul are baia, așadar de fiecare dată când face duș se aude apa și am impresia că face duș în pat cu mine! Aveți ceva idee de izolare fonică? Ar fi suficient cu limitarea presiunii apei sau direct izolare cu ceva material izolator?", a întrebat acesta pe grupul Design interior & Amenajări.

În comentarii, autorul postării precizează că pereții sunt din BCA în interior și din cărămidă la exterior.

Reclamații similare

Nu este singurul care se plânge de astfel de probleme.

"Recent ne-am mutat într-un apartament nou. Partea tristă este că se aud vecinii și tot ce se întâmplă pe casă scării. Aș avea o mare rugăminte dacă cineva poate să îmi recomande o soluția testată și eficientă de izolare fonică a apartamentului. "

Ads

"După 3 ani încă nu m-am obișnuit. Încă nu știu nici acum dacă notificările de pe FB sunt de la mine sau de la vecini."

"Eu stau de 7 ani în bloc nou, prima dată când am auzit ca strănuta vecinul, am crezut că îi soțul meu (iubitul la vremea aia) și am strigat sănătate și el mi-o răspuns, acum nici nu îi mai bag în seamă, nu mă mai deranjează și am și un băiețel de 3 ani, și cred că deja aude doar el, sau de el nu mai aud nimic, ideea îi că dacă nu mai băgați de seamă nu vă mai deranjează. Și chiar de aude tot, mai ales din baie. La un moment dat era chef la etajul 5 eu stând la 8 și aveam impresia că îs cu mine în apartament."

"Bine ai venit în club. Noroc că s-a mutat vecinul, că sforăia de ziceai că e cu mine în pat."

Probleme și în unele blocuri vechi

"Cam aceeași problemă este și la mine… dacă nu și mai rău. Din dormitor aud, pe la țeava de căldură, chiar dacă este totul etanș, tot ce se întâmplă în apt de sus/jos. Se aude atât de bine că îi aud doamnei de deasupra și interlocutorul, atunci când vb la tel. Bănuiesc că vb pe speaker. Nu am rigips, pereții sunt din beton… și partea cea mai dureroasă este că, atunci când se joacă pitica lor în casă, îmi mișcă lustrele din living/ dormitor. Mi-am luat gândul că mai pot face ceva. Blocul este din 1973."

Ads

Ce sfaturi a primit

"Există și gips carton fonic - eu am îmbrăcat toți pereții cu așa ceva și nu mai am nici un fel de zgomot de la vecini (nici wifi ul nu mai merge așa bine). Dacă nu e ușa deschisă nu îl aud pe fi-miu de la el din cameră când strigă că are nevoie de ceva.

Am făcut și tavanul tot din așa ceva, am în fața casei de la 9 dimineața până la 2-3 dimineața haos (10-20 pers "plătitoare de taxe") tot timpul (în sezonul cald), am dublat și geamurile termopan (1 rând e cu 2 foi și al 2 lea e tripan), asta pentru a putea dormi ca un om normal."

"Am avut o problemă asemănătoare cu vecina din perete. Dormitorul nostru are perete comun cu bucătăria ei, unde gătea la 12 noaptea și am rezolvat cu plută. Găsiți pe net diferite dimensiuni și grosimi. Noi am lipit-o pe perete și apoi am pus tapet. Poate vă ajută rezolvarea noastră".

"Izolație interioară cu polistiren extrudat."

"Eu aș izola doar pereții laterali comuni cu vecinii din stânga-dreapta apartamentului. Caut să văd costurile și meseriași și apoi văd, oricum ceva ceva cred că tot va izola, ca să mă apuc să pun pe toți pereții, o iau razna."

Ads

"Dacă optați pentru gips, să pună meserie cu grebla material pe placă nu "mămăligi" cum se mai spune, că ține și așa."

"Cel mai probabil este pus rigips pe pereți, tavan și nu există o izolație între zid și rigips. Trebuie pusă măcar o vată minerală pentru izolare fonică, dar asta înseamnă luat de la 0."

"Dacă zgomotul este destul de ridicat va trebui și un tratament acustic, un simplu perete de gips carton nu vă va ajuta."

"Fă un perete tapițat, este și estetic și fonic."

"Se poate face cu plăci rigips pentru izolare fonică. Se iau cam 4-6cm din spațiu. Se mai aude de la vecini, dar măcar nu mai înțelegi despre ce vorbesc."

"Intrați pe site-ul cu plută extrudat. Dacă sunați la nr. de contact, aflați cele mai eficiente soluții. Sunt pe bază de plută, aceasta fiind cea mai sustenabilă."

"Probabil e bărbat, că dacă era femeie nu erai atât de supărat."

"Mai așteaptă puțin. Vine criza și nu mai face duș așa de des."

Ads