Blogger lovit pe stradă în Rusia, în timp ce înregistra o filmare în engleză. Atacatorul i-a strigat "Vorbește rusește!" VIDEO

Un tânăr blogger a încercat să se înregistreze live pe o stradă din Rusia unde se desfășura un protest față de mobilizarea militară forțată dictată de Kremlin.

Tânărul se pregătea să ofere detalii despre reacția cetățenilor din Sankt Petersburg la demersul lui Vladimir Putin, care a bulversat Rusia în ultimele zile.

În timpul înregistrării se poate vedea cum este lovit violent din spate în zona capului de un atacator care nu poate fi observat în imagine.

Acesta îi strigă amenințător "Vorbește rusește!".

Meanwhile in Russia: a blogger tried to record a video clip in English and was struck by some random stranger who demanded: "Speak Russian."https://t.co/2JGhQ5OjKW