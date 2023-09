Un blogger militar rus, Andrei Kurşin, care a criticat modul în care se desfăşoară războiul Rusiei în Ucraina, a fost arestat joi la Moscova, potrivit agenţiei de presă RIA Novosti, citată de CNN.

Andrei Kurşin conducea canalul Telegram Moscow Calling, care are aproximativ 87.000 de abonaţi.

"Un dosar penal a fost deschis împotriva administratorului canalului Telegram Moscow Calling, Andrei Kurşin, pentru ştiri false despre armata rusă", a anunţat joi RIA Novosti.

"El este reţinut în calitate de suspect, iar cazul este investigat de către anchetatorii din Moscova", a precizat agenţia, citând forţele de ordine.

Potrivit grupului media independent NEXTA, care publică şi un filmuleţ, Kurşin a fost arestat în gara Leningradski din Moscova.

Pro-Kremlin channels report that Andrei Kurshin, the administrator of the Moscow Calling Telegram channel, was detained at the Leningradsky railway station in Moscow.

A criminal case was opened against him under the article about "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/8Vx5jQbEPj