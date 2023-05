Un blogger din Belarus, condamnat la 8 ani de închisoare, a fost grațiat. Era acuzat de instigare la terorism și defăimarea președintelui Lukașenko

Roman Protasevici, bloggerul belarus de opoziţie arestat în 2021 după ce zborul Ryanair în care se afla a fost forţat să aterizeze la Minsk, a fost graţiat luni, a relatat agenţia de presă oficială BelTA, potrivit Reuters.

"Tocmai am semnat documentele relevante care spun că am fost graţiat. Este, bineînţeles, o veste bună", a declarat Protasevici presei, potrivit BelTA.

El a fost condamnat în această lună la opt ani de închisoare pentru fapte penale precum instigare la terorism, organizarea de tulburări în masă şi defăimarea preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko.

Protasevici a lucrat ca jurnalist la site-ul de ştiri Nexta, care a relatat pe larg despre protestele în masă împotriva lui Lukaşenko din 2020 după alegerile prezidenţiale despre care opoziţia şi guvernele occidentale au spus că au fost falsificate.

În urma campaniei de reprimare din jurul alegerilor, principalele figuri de opoziţie fie au ajuns la închisoare, fie au fugit în exil.

Fondatorul Nexta, Stsiapan Putsila, şi fostul editor Yan Rudik au fost condamnaţi in absentia de aceeaşi instanţă la 20, respectiv 19 ani de închisoare. Autorităţile din Belarus au declarat anul trecut Nexta drept "organizaţie teroristă".

