O bloggeriță s-a filmat în timp ce face cheesecake la bordul unui avion. „E plin de germeni” VIDEO

O bloggeriță de gastronomie din Italia a stârnit controverse pe o rețea de socializare, după ce s-a filmat în timp ce face un cheesecake în timpul unui zbor Rynair.

Femeia a strâns aproape 2 milioane de vizualizări la clipul postat pe Instagram, potrivit Metro.

Federica Rossi a stat pe locul de lângă fereastră, unde și-a pus măsuța în poziția de lucru, a scos ingredientele și a început să gătească „capodopera culinară”.

O parte din internauți au considerat clipul amuzant, iar alții și-au pus întrebări legate de igiena pregătirii unui desert la bordul unui avion.

„Ah, da, plin de germeni care circulă în aer”, spune un internaut.

Un altul spune că „dacă ai ști cât de murdare și dezgustătoare sunt acele avioane... te-ai gândi de două ori înainte să faci o prăjitură pe acele măsuțe”.

Un însoțitor de zbor a declarat anterior pentru sursa citată că cel mai murdar loc din avion este chiar măsuța pliabilă, și asta pentru că este folosită pentru a mânca, pentru citit și sprijinirea diferitelor obiecte.

„Având în vedere utilizarea lor multifuncțională și faptul că echipele de curățenie au adesea timp limitat între zboruri, măsuțele s-ar putea să nu primească o curățenie amănunțită, ceea ce duce la o acumulare semnificativă de bacterii și viruși. Acest lucru le face un loc principal pentru transmiterea bolilor”, a afirmat membrul echipajului.

Unii dintre urmăritorii bloggeriței au criticat și lipsa atenției față ce oamenii care ar putea avea alergii la ingredientele folosite la prăjitură.

Federica Rossi a ținut să menționeze sub postare că „am curățat înainte și mai ales după, mi-a luat 15 minute în liniște, nu am lăsat nici măcar o firimitură și am mâncat prăjitura cu cei doi prieteni care stăteau lângă mine”.

