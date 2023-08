Filmul care a detronat Barbie după o lună de glorie. Încasări de peste 25 de milioane de dolari într-un weekend

După patru săptămâni petrecute în nuanţe de roz, box-office-ul nord-american are un nou lider: Pelicula cu supereroi "Blue Beetle" a detronat filmul "Barbie", potrivit estimărilor anunţate duminică seară de compania specializată Exhibitor Relations, informează AFP.

"Blue Beetle", un lungmetraj al regizorului portorican Angel Manuel Soto, în care trupul unui tânăr absolvent de liceu este luat ostatic de un misterios gândac care îi conferă superputeri, a obţinut încasări de 25,4 milioane de dolari în cinematografele americane şi canadiene pe durata weekendului trecut.

Rolul principal din acest film este interpretat de actorul american Xolo Mariduena, în vârstă de 22 de ani. Potrivit analistului David Gross, încasările generate de această lansare reprezintă însă doar o treime din cele obţinute, în general, de un film cu supereroi în weekendul premierei.

Filmul "Barbie", clasat pe locul al doilea în box-office-ul nord-american, a obţinut încasări de 21,5 milioane de dolari în cel de-al cincilea weekend de proiecţii în America de Nord.

Precedat de o intensă campanie de marketing, acest film regizat de Greta Gerwig o are ca protagonistă pe emblematica păpuşă creată de grupul Mattel, interpretată de actriţa Margot Robbie, care se aventurează în lumea reală alături de iubitul ei, Ken, interpretat de starul canadian Ryan Gosling.

Filmul "Oppenheimer", un portret cinematografic al creatorului bombei atomice realizat de cineastul Christopher Nolan, a coborât o poziţie şi se află pe locul al treilea cu încasări de 10,6 milioane de dolari obţinute de vineri până duminică.

Lungmetrajul "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", ce marchează revenirea pe marile ecrane a celebrului cvartet de ţestoase şi prezintă aventurile lor în subteranele metropolei New York, ocupă locul al patrulea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari.

Comedia "Strays", despre un grup de câini abandonaţi care vor să se răzbune pe fostul lor stăpân, a debutat pe locul al cincilea după ce a vândut bilete în valoare de 8,4 milioane de dolari.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. "Meg 2: The Trench" (6,7 milioane de dolari)

7. "Talk To Me" (3,2 milioane de dolari)

8. "Haunted Mansion" (3 milioane de dolari)

9. "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (2,7 milioane de dolari)

10. " The Last Voyage of the Demeter" (2,5 milioane de dolari).

