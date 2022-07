Cum să porți blugii în 2022?

Toată lumea are blugii săi preferați, fie că este cea mai bună pereche de skinny-uri sau cei mai confortabili boyfriend. Oricare ar fi stilul tău, este mai mult decât probabil să ai blugii tăi preferați de ceva vreme.

Toată lumea are blugii săi preferați, fie că este cea mai bună pereche de skinny-uri sau cei mai confortabili boyfriend. Oricare ar fi stilul tău, este mai mult decât probabil să ai blugii tăi preferați de ceva vreme. La urma urmei, sunt durabili și rămân în trend sezon după sezon, an după an. Totuși, după ce ai purtat aceeași blugi atât de mult timp, s-ar putea să fi alunecat într-o rută de stil. Ei bine, oferă-le tricoului plictisitor și șlapilor preferați o pereche nouă de blugi dama în acest sezon și fă o schimbare de stil.

Cum să porți blugi skinny?

Blugii skinny au fost de mult timp un element de bază din garderobă pentru fiecare femeie iubitoare de modă. Stilul lor confortabil îi face ușor de purtat și pot avea un efect incredibil de slăbire asupra picioarelor tale, în timp ce îți evidențiază curbele grozave. Sezonul acesta se referă la găsirea echilibrului potrivit pentru blugii tăi skinny. Deoarece majoritatea skinny-urilor vin într-o culoare albastru închis sau negru, găsește echilibrul asortându-i cu topuri și pantofi de culoare deschisă. Topurile albe, în special, arată fantastic atunci când sunt asortate cu denim. Alege un stil lejer, fluid, cum ar fi un top fără umeri, pentru a echilibra aspectul extrem de subțire al pantalonilor tăi.

Cum să porți blugi rupți?

Blugii rupți sunt un stil pe care toată lumea l-a încercat la un moment dat în viață. Stilul de denim învechit în mod deliberat este disponibil într-o gamă de croieli, dar oferă întotdeauna o senzație similară. Materialul, găurile și marginile zdrobite creează un aspect dezordonat, cu o doză de grunge. Sezonul acesta, asortează-ți blugii rupți cu piese clar finisate. Echilibrul de va tonifica senzația de grunge al blugilor tăi și va crea un aspect modern. Poartă piese vestimentare simple și care oferă acoperire pentru a compensa zonele de piele de pe picioare. Un pulover și un blazer cu gât sunt o modalitate ușoară de a obține aspectul dorit. Completează-ți ținuta cu accesorii chic, cum ar fi tocuri înalte, un clutch și ochelari de soare.

Cum să porți blugi boyfriend?

Blugii boyfriend oferă un look drăguț și relaxat de weekend, confortabil și distractiv de purtat. Sezonul acesta, îmbracă blugii boyfriend cu un pulover tricotat larg sau o cămașă lejeră. Indiferent de ce alegi, asigură-te că-ți păstrezi talia definită pentru a ajuta la echilibrarea greutății acestor pantaloni supradimensionați. Când vine vorba de încălțăminte, blugii boyfriend pot fi îmbrăcați în orice sezon. Asortează-i cu niște tocuri deschise sau cu pantofi casual albi. Amintește-ți doar să ridici manșetele blugilor. Procedând astfel, vei arăta puțină piele la nivelul gleznelor, care îți va împiedica corpul să arate prea încărcat.

Cum să porți blugi tăiați?

Blugii tăiați sunt unul dintre cele mai populare stiluri din acest sezon, indiferent dacă îi cumperi sau îi tai dintr-o pereche mai lungă. Croiala simplă se observă cel mai frecvent pe stilurile de blugi drepte și pe cei care se așează pe șolduri. Poartă blugii tăiați în acest sezon, cu tivurile deasupra gleznelor. Această zonă unde se va vedea pielea va crea un echilibru perfect atunci când blugii sunt purtați cu pantofi cu talpă plată, cum ar fi adidași. Dacă vrei să porți tocuri, alege stiluri joase, groase, cu degetele închise pentru a menține aspectul. Completează această ținută perfectă de weekend cu un top relaxat pentru a menține lucrurile casual și pentru a lăsa lungimea blugilor tăi să fie punctul central.

Cum să porți blugi cu talie înaltă?

Blugii cu talie înaltă sunt atât de populari, mai ales cei cu picioare drepte. Aceștia strâng perfect talia, creând acea silueta râvnită de clepsidră. De asemnea, îți alungesc picioarele. Oricare ar fi motivul, îi iubim. Dacă și tu îi iubești, poartă-i cu mândrie în acest sezon. Încearcă bluze și topuri feminine din bumbac ușor și satin pentru a adăuga o notă modernă și chic. Dacă încă ești îngrijorată că aspectul nu este tocmai potrivit, adaugă tocuri înalte pentru un impuls instantaneu al stilului tineresc.

