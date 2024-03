Un gigant din industria auto anunță prima investiție majoră în România. Vor fi create mii de locuri de muncă

Gigantul din industria auto germană BMW a anunțat că va deschide în România, la Cluj-Napoca, un centru de dezvoltare IT.

Pentru această investiție, BMW se va asocia cu japonezii de la NTT Data.

”Investiția are scopul de a sprijini BMW Group IT în Europa şi de a dezvolta proiecte şi inovaţii IT pentru producţie, dezvoltare, resurse umane, vânzări şi servicii financiare BMW”, se arată în comunicatul celor două companii.

La început, compania va angaja 120 de persoane și, până la sfârșitul anului, își propune să aibă 250 de dezvoltatori de software. Numărul angajaților va crește însă ”la câteva mii” până în 2027.

Valorea investiției nu a fost făcută publică, însă gigantul auto a precizat că a ales Cluj-Napoca datorită ascensiunii orașului, inclusiv ca centru universitar: ”Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT“, a declarat Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT, potrivit BiziDay.

Maria Metz, CEO al NTT DATA Romania, a declarat că ”această colaborare îşi propune să sprijine producătorul auto în misiunea sa de transformare digitală”.

Divizia de IT a BMW are 9.400 de angajați în huburile IT şi software din Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia şi China.

Din 2019, BMW a început construcția unei uzine complet digitalizate la Debrecen, în Ungaria. Acolo ar urma să fie produse, din 2025, modele electrice.

