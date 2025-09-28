Este oficial: BMW va lansa modelul X4 in anul 2014

Autor: Razvan Munteanu
Vineri, 22 Martie 2013, ora 13:17
3015 citiri
Este oficial: BMW va lansa modelul X4 in anul 2014
Foto: Car and Driver

Dupa ce anul 2012 s-a dovedit a fi cel mai bun an din istoria BMW, presedintele companiei, Norbert Reithofer, a declarat in cadrul unei conferinte ca BMW va lansa modelul X4 incepand cu 2014.

"Noi suntem primii care au creat conceptul Sports Activity Vehicle si am dat nastere modelelor all-wheel-drive. De la sfarsitul anilor '90 pana in prezent am vandut peste 2,7 milioane de astfel de masini. Anul viitor, ne vom extinde oferta noastra pe acest segment cu modelul BMW X4", a declarat Reithofer, citat de Car and Driver

Productia se va realiza la uzina americana Spartanburg, din Carolina de Sud, iar pentru a face fata productiei in crestere, BMW a anuntat ca va creste capacitatea uzinei de la 300.000 la 350.000 de unitati.

BMW X4 va fi un derivat al modelului X3 alaturi de care va imparti aceeasi platforma, pe piata din Statele Unite urmand sa apara modelul xDrive28i X4, alimentat de 240 CP, turbo cu motor de 2.0 litri si patru cilindri, precum si modelul xDrive35i X4 care va fi propulsat de un motor de 300 CP, supraalimentat cu sase valve.

