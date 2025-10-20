Noua mașină electrică BMW a depășit și cele mai optimiste previziuni: câte comenzi s-au primit în doar câteva săptămâni

Autor: Bogdan Atanasiu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:44
BMW a intrat oficial în era Neue Klasse după ce a prezentat iX3 2026 la Salonul Auto de la München FOTO press.bmwgroup.com

Livrările către clienți pentru noul iX3 vor începe mai târziu în acest an, iar chiar BMW recunoaște că nu se aștepta la o reacție atât de copleșitoare din partea cumpărătorilor.

BMW a intrat oficial în era Neue Klasse după ce a prezentat iX3 2026 la Salonul Auto de la München de luna trecută. Noul model nu doar că marchează un nou capitol pentru întreaga gamă BMW, dar are și ingredientele necesare pentru a fi competitiv pe scena internațională. Și, pe baza primelor reacții, consumatorii par entuziasmați de acest model de nouă generație.

La mai puțin de două luni după prezentarea de la München, șeful BMW Group, Christian Ach, a declarat că interesul pentru iX3 a depășit chiar și cele mai optimiste previziuni ale companiei.

„Am primit peste 3.000 de comenzi pentru iX3 în primele șase săptămâni după lansarea sa la IAA din München,” a spus el pentru Automobilwoche, probabil referindu-se doar la cererea din Germania.

Unii ar putea considera că 3.000 de comenzi sună modest comparativ cu cifrele din China, dar contextul oferă o perspectivă diferită: Germania a înregistrat 2,8 milioane de vânzări de autovehicule noi anul trecut, în timp ce totalul Chinei a depășit 31 de milioane.

Reacția este cu atât mai impresionantă cu cât BMW nu a început încă să ofere teste de condus. În Germania, iX3 2026 va începe de la 68.900 €, iar o variantă mai accesibilă este așteptată anul viitor, pornind de la aproximativ 60.000 €.

La lansare, va fi disponibilă doar o singură versiune a iX3. Denumită iX3 50 xDrive, aceasta folosește două motoare electrice care oferă împreună 463 CP și 645 Nm cuplu și poate accelera de la 0 la 96 km/h în doar 4,7 secunde. La fel de important, dacă nu chiar mai important, este autonomia: 644 km conform EPA, datorită bateriei de 108 kWh, care se poate încărca de la 10% la 80% în doar 21 de minute.

Ach a adăugat că ritmul de producție planificat pentru iX3 până în 2026 „nu va putea să facă față cererii ridicate”.

Următorul model din gama BMW Neue Klasse va fi i3. Deși păstrează denumirea familiară, această versiune va fi o 3-Series complet electrică, și nu hatchback-ul compact sau MPV-ul neconvențional pe care îl denumea anterior. Se așteaptă să împartă o mare parte din tehnologia de propulsie cu iX3, scrie carscoops.com.

