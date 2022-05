BMW Seria 3 Coupe si Cabrio facelift au debutat in Romania

De miercuri, noile BMW Seria 3 Coupe facelift si Seria 3 Cabrio facelift pot fi admirate alaturi de noul Seria 5 F10 in showroom-urile BMW din Romania.

BMW Seria 3 Coupe facelift si Seria 3 Cabrio facelift au debutat in reprezentantele romanesti ale marcii bavareze alaturi de noul Seria 5. Cele trei modele au intrat in showroom-urile din Romania la doar cateva zile dupa prezentarea de la Salonul Auto de la Geneva.

Un element important de care beneficiaza si aceste modele in Romania este includerea in pretul de baza a pachetului BMW Basic Service Inclusive, care acopera operatiile de baza pentru revizii pentru primii 5 ani sau 100.000 kilometri.

La nivel de design, noile BMW Seria 3 Coupe si Cabriolet vin cu o serie de modificari care pun in evidenta eleganta sportiva a celor doua modele. Modificarile sunt prezente la grila radiatorului, acum mai puternic profilata tridimensional pentru a inspira mai multa putere. Spoilerul, capota si difuzorul de aer au fost redesenate pentru a inspira mai multa sportivitate. Consolele spate si fata au crescut in dimensiuni pentru a sublinia caracterul dinamic al celor doua modele.

Pachetul BMW Basic Service Inclusive este transmisibil in cazul in care automobilul isi schimba proprietarul. Pachetul poate fi extins cu BMW Serice Inclusive sau BMW Service+Repair Inclusive si/sau pentru 6 ani sau 120.000 kilometri. BMW Basic Service Inclusive asigura gratuit urmatorele servicii

: schimbarea uleiului de motor si a filtrului aferent, inlocuirea filtrului de aer, a microfiltrului, a bujiilor si a lichiului de frana, precum si verficarea si revizia standard a autovehiculului in conformitate cu manualul de Service BMW din mapa de bord.

"Acest pachet este disponibil gratuit inca din septembrie 2007 pentru orice model BMW fara sa afecteze pretul de achizitie al automobilului. Este un beneficiu financiar semnificativ pentru client, asigura stabilitatea si controlul costurilor de intretinere, garanteazao buna intretinere a modelelor noastre si contribuie semnificativ la imbunatatirea valorii de revanzare. In Germania, de exemplu, acest pachet este disponibil contra cost. Am luat aceasta decizie din ratiuni strategice si pentru ca vrem sa oferim clientilor un plus de valoare la achizitia oricarui automobil BMW.", a explicat Cristi Vlasin, Sales Manager

BMW Group Romania.

