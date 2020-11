Cel mai valoros produs vandut de Black Friday in Romania: un bolid BMW 220d. Noul proprietar a prins o reducere de 13.440 euro

Datele furnizate pentru comerciantii PayU, organizatorii editiei din 2020:- Valoarea totala a volumelor tranzactionate onlinea ajuns la 349 de milioane, cu 78% mai mult decat anul trecut;- Numarul de tranzactii onlinea ajuns la 539.000 de tranzactii - aproape dublu fata de anul precedent cu rate de crestere de 95%;- Minutul de aurramane 07:44 cu 4.792 de tranzactii, cu 124% mai mult decat anul precedent;- Valoarea medie a cosului de cumparaturi este 647 lei, in scadere cu 8%, iar a celui in rate este de 1.028 lei, in urcare cu 2% si mai mare cu 60% decat cosul mediu de cumparaturi;- Tranzactiilor cu plata intr-un singur click au crescut cu 117% fata de anul precedent iar ponderea lor se aproprie de 50% din total tranzactiilor realizate cu cardul;- Plata in rate: romanii au cumparat online in rate in valoare de 90 de milioane de lei, cu 15% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut;- IT&C- Home & Deco inclusiv decoratiuni de Craciun- Fashion- Parfumuri & Beauty- Carti si jocuri- Jucarii.Pe de alta parte, cel mai valoros produs vandut in Romania a fost un automobil BMW 220d, la pretul de 40.200 euro redus de la 53.640 (reducere 13.440 euro)