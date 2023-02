Italia: Trei minori romani au condus BMW-ul tatalui la o cursa ilegala de masini

Trei adolescenti romani, in varsta de 13 ani, au fost retinuti de carabinierii din Milano dupa ce au participat cu BMW-ul tatalui la o cursa ilegala de masini in centrul orasului, de pe strada Lemore pana la cimitirul Maggiore.

Insa politia nu a putut sa ii aresteze pe cei trei romani, care locuiesc in tabara de nomazi din strada Triboniano, pentru ca nu au implinit inca 14 ani, informeaza Il Giorno.

In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03:50, o echipa a politiei a interceptat un Bmw 316, dar soferul a refuzat sa opreasca la semnalul agentului. Dupa mai multe minute de urmarire adolescenti au ajuns in parcarea cimitirului Maggiore au abandonat masina si au fugit sa se ascunda.

Politistii i-au prins, dar nu au putut sa ii aresteze din cauza varstei. Insa proprietarul masinii, tatal unuia dintre copii, a primit o amenda foarte mare si automobilul i-a fost sechestrat pana cand va achita amenda.

Ads