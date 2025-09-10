„Șmecher cu BMW” gonind în spatele ambulanței, pericol pe drumurile publice. Cum a fost surprins în toiul zilei VIDEO

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:55
1557 citiri
„Șmecher cu BMW” gonind în spatele ambulanței, pericol pe drumurile publice. Cum a fost surprins în toiul zilei VIDEO
BMW, în spatele unei ambulanțe SMURD, pe drumul public, 2025 / captură video Facebook Info Trafic Bihor

Doi şoferi au fost filmaţi, pe un drum din judeţul Bihor, în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune, încălcând regulile de circulaţie. După apariţia imaginilor în spaţiul public, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor a anunţat că a sesizat Poliţia. Oficialii instituţiei atrag atenţia asupra pericolului pe care şoferii ce procedează astfel îl reprezintă pentru echipajele medicale, dar şi pentru restul participanților la trafic.

În imaginile publicate online se vede cum două echipaje ale pompierilor, între care o ambulanţă SMURD, circulă cu viteză, în spatele acestora rulând cu viteză la fel de mare un BMW al cărui şofer profită de calea deschisă de maşinile cu girofar.

SURSA: Facebook Info Trafic Bihor

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor susţin că numai luna trecută, în acest judeţ au fost înregistrate cel puţin două cazuri în care ambulanţele SMURD, aflate în deplasare la urgenţe medicale, au fost urmărite de către şoferi imprudenţi.

„Ultimul eveniment de acest fel s-a produs în data de 31 august a.c., când un conducător auto a circulat cu viteză imediat în spatele unei ambulanţe SMURD, depăşind în mod repetat marcajul continuu şi punând în pericol echipajul medical, pacientul ce avea nevoie urgentă de ajutor şi chiar propria siguranţă”, informează ISU Bihor, precizând că instituţia a sesizat organele competente în legătură cu acest caz, iar înregistrarea surprinsă de un participant la trafic şi publicată pe o reţea de socializare a fost transmisă Poliţiei pentru analiză şi luarea măsurilor legale.

„Reamintim că şoferii care aleg să circule imediat în spatele ambulanţelor aflate în misiune nu pot anticipa traficul din faţa acestora, iar în cazul unei frânări bruște, riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat. Astfel de comportamente nu doar că sunt ilegale, dar pot avea consecinţe tragice. Facem apel la responsabilitatea şi conştiinţa civică a tuturor participanţilor la trafic”, mai arată reprezentanţii ISU.

