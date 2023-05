Inconștiența unui șofer de BMW. Momentul în care vrea să traverseze o intersecție inundată, după potopul apocaliptic din Spania VIDEO

Molina de Segura este un oraș din estul Spaniei, puternic afectat de fenomenul extrem botezat DANA, un potop care a inundat străzile. Mai multe scene desprinse din filmele de groază au fost filmate joi, 25 mai.

Molina de Segura, la 15 kilometri de capitala regiunii Murcia, a fost epicentrul catastrofei climatice. Potrivit măsurătorilor, în doar două ore s-au înregistrat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar ploile torențiale au fost însoțite de grindină, conform La Opinion de Murcia.

Șoferul unui BMW s-a aventurat într-o intersecție inundată, însă mașina a fost luată de torent și dusă zeci de metri înapoi. Șoferul a reușit să iasă pe o stradă în care nivelul apei nu era așa ridicat și nicio mașină nu a fost avariată.

