Accident rutier cumplit provocat de soferul unui BMW cu volan pe dreapta. O fetita de 3 ani si un tanar de 27 de ani au murit dupa o depasire inconstienta

Doua persoane au murit si alte patru au fost transportate in stare grava la spital, dupa accidentul in care au fost implicate trei autoturisme. Din primele investigatii ale politistilor, impactul devastator a fost cauzat de un sofer de 31 de ani din Vaslui care conducea un BMW cu volan cu dreapta si care a incercat sa efectueze o depasire pe o portiune cu linie continua fara sa se asigure.A vazut prea tarziu masina care venea din sens opus si a incercat sa revina pe banda de mers tragand brusc de volan in dreapta. Din acest motiv, a lovit autoturismul pe care a incercat sa-l depaseasca initial, o masina inmatriculata in Vrancea.In urma impactului, masina care a provocat accidentul a ajuns pe camp, iar cea lovita a fost proiectata pe contrasens si s-a izbit violent de o masina cu numere de Iasi, care circula regulamentar.Cele doua masini ramase pe sosea au ajuns una peste alta si s-au transformat intr-un morman de fiare. Soferul autoturismului cu numere de Vrancea, un tanar in varsta de 27 de ani care calatorea singur, a fost prins sub fiarele contorsionate si a murit pe loc. Cealalta victima care a decedat este fetita de 3 ani a soferului care a efectuat depasirea fara sa se asigure. Barbatul, sotia si un bebelus de 9 luni au ajuns in stare grava la spital.In masina inmatriculata in Iasi se afla doar soferul, un barbat in varsta de 54 de ani care a fost transportat constient la spital.