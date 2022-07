BMW se retrage din Formula 1

Constructorul german BMW a anuntat, miercuri, ca se retrage din Formula 1 la sfarsitul sezonului 2009.

Vestea a fost anuntata in cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc la sediul central din Munchen.

"BMW nu va continua campania din Formula 1 dupa finalul sezonului 2009. Resursele eliberate prin aceasta decizie vor fi dedicate dezvoltarii unor noi tehnologii si proiecte", se arata in comunicatul de presa al BMW.

"Am fi dorit sacontinuam aceasta campanie ambitioasa si sa demonstram ca acest sezon a fost doar o sincopa dupa trei ani de succes. Dar pot sa inteleg de ce a fost luata aceasta decizie din punctul de vedere al corporatiei. Ne vom concentra pe cursele ramase pentru a demonstra spiritul nostru de lupta pentru a obtine un rezultat bun", a spus seful echipei, Mario Theissen.

BMW, care a acumulat in acest sezon doar 8 puncte, a debutat oficial in Formula 1 in 1982.

I.G.

Ads