O masina marca BMW a ars aproape in totalitate in judetul Constanta.

Incendiul a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03:00, informeaza Adevarul.

In urma incendiului au mai fost avariate doua autoturisme. Pompierii nu au putut sa salveze masina deoarece in momentul in care au ajuns la fata locului aceasta arsese in proportie de 80%.

Potrivit primelor informatii, focul a fost pus intentionat.

Ziua de Constanta anunta ca masina apartine unui politist de la Transporturi.

