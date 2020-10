Femeie omorata in interiorul unei florarii din Satu Mare. Magazinul a fost daramat de soferul unui bolid BMW

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Soferul unui autoturism BMW a intrat pe contrasens, pe o strada intens circulata, a lovit o alta masina condusa de o femeie, apoi a virat dreapta catre o florarie alfata intr-o statie de autobuz, relateaza PresaSM O femeie de 60 de ani aflata in incinta magazinului a fost proiectata prin zidul distrus in urma impactului violent. Victima a fost transportata la spital in stare deosebit de grava si a murit in unitatea medicala.Soferul BMW-ului le-a spus martorilor, dupa ce a coborat din masina, ca i s-ar fi facut rau la volan."Din primele verificari la fata locului, politistii au stabilit ca un barbat de 30 ani, din localitatea Marghita, judetul Bihor conducand un autoturism pe strada Ady Endre, a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu autoturism condus de o femeie de 43 de ani, din Satu Mare, dupa care a virat dreapta si a intrat intr-o florarie situata in zona statiei de oprire a mijlocelor de transport in comun", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei din Satu Mare.