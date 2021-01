Soferul unui BMW a blocat usa ambulantei care venise la un pacient in coma. Individul le-a zis medicilor ca parcheaza "doar cateva secunde"

Respectivul sofer le-a spus cadrelor medicale venite la omul in coma sa aiba putina rabdare, ca nu sta mult."Oare cum am putea scoate targa din autospeciala si prelua pacientul, azi un bolnav in coma, daca apoape zilnic sunt conducatori auto care parcheaza" doar cateva secunde" in usa SMURD-ului?", au scris cei de la ISU Arad pe Facebook Cu numai o zi in urma - duminica, 17 ianuarie -, pe partia Kalinderu, din Busteni, mai multi turisti au blocat accesul unei ambulante care trebuia sa ajunga la un copil accidentat. Persoanele respective - ele insele cu copii de mana! - s-au aratat nepasatoare la problema "altuia", adica a copilului care avea nevoie de ajutor, fiind nemultumite de deranjul provocat de ambulanta. Mai mult, turistii l-au incoltit pe un lucrator la Salvamont care incerca sa le explice situatia, iar unul dintre nemultumiti a aruncat cu vin fiert pe parbrizul masinii, iritat ca pornise sirena!Dupa ce jandarmii i-au amendat pe recalcitranti, sotia individului care a azvarlit cu vin fiert pe ambulanta a sunat la 112, ca sa reclame "abuzul" si sa ceara anularea sanctiunii!CITESTE SI: