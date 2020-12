VIDEO Un politist din Baia Mare a murit dupa ce a intrat cu BMW-ul intr-o caruta. Doi oameni au fost proiectati intr-o gradina de pe marginea drumului

Politistul, care conducea un autoturism marca BMW, a intrat in plin intr-o caruta care, potrivit informatiilor initiale, ar fi fost nesemnalizata. In urma impactului violent, cele doua persoane care se aflau in caruta au fost proiectate intr-o gradina, potrivit BaiaMare24.ro . Din fericire, acestia au scapat cu leziuni minore, unul dintre caii care trageau caruta a decedat, insa. De cealalta parte, politistul baimarean a ramas incarcerat in autoturism, in stare de inconstienta.La fata locului au ajuns un echipaj SAJ si unul EPA din Sighetu Marmatiei, dar si o ambulanta din Baia Mare care revenea de la o alta interventie . Ajunsi la fata locului, medicii de pe ambulanta au incercat sa il resusciteze pe soferul autoturismului timp de aproximativ 40 de minute. Din nefericire, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare, salvatorii fiind nevoiti sa declare decesul acestuia.Cele doua persoane din caruta au scapat cu rani minore, insa calul de la atelaj nu a supravietuit impactului.Ofiterul de politie , in varsta de 40 de ani, era din Baia Mare.CITESTE SI: