VIDEO Judetul Dolj, ca-n Vestul Salbatic. Sofer blocat in trafic si amenintat cu pistolul de un barbat la volanul unui BMW

Scenele au fost filmate cel mai probabil de prietena soferului amenintat si au ajuns ulterior pe Facebook . Politistii l-au gasit pe soferul agresor si au deschis un dosar penal.Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, doamna Mihaela Sadoveanu, a declarat la Digi24 ca, din declaratiile persoanelor implicate, incidentul s-a produs din cauza unei depasiri in trafic pe un drum aflat in lucru.Politistii au efectuat controlul corporal al tanarului in cauza precum si controlul autoturismului, dar nu au gasit inca pistolul care apare in imagini.Tanarul a fost condus la sediul sectiei pentru audieri.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru amenintare si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.