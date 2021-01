ANAF ne vrea 100% cinstiti, dar ne ofera dictatura financiara si 0% transparenta

Practic, alaturi de BNR , ANAF devine SRI-ul banilor romanilor care au conturi deschise la banci . In aceste conditii, nu ma mira ca suntem tara din UE cu cei mai multi cetateni care nu au niciun cont! Stiu ei de ce ...Agentia Nationala de Administrare Fiscala a fost pana acum, de departe, una dintre cele mai ineficiente reprezentante ale statului roman. De la recuperarea TVA la falimentul unor banci (vezi Bancorex), de la evaziunea fiscala din vami pana la spalarea masiva de bani, ANAF a demonstrat ca "vrea" dar nu poate. Si pana acum, daca se dorea la nivel politic, rezultatele ANAF puteau fi infinit mai bune. Dar, ce sa vezi, nu s-a dorit!Intrebarea este daca, in urma noilor reglementari, se va schimba ceva? Singurul element de noutate consta in faptul ca sunt furnizate informatii privind beneficiarii reali ai conturilor si beneficiarii imputerniciti pe cont. Aceste informatii nu erau disponibile ANAF decat la cerere de la banci. BNR a fost pana acum jandarmul banilor oamenilor de rand. Cei cu putere de influenta au fentat bancile, uneori cu complicitatea acestora.Oare, cine manuia pana acum bani negri nu se va descurca in viitor? Oare, cine a devenit expert in evaziune fiscala isi va pierde dexteritatea intr-ale furtului calificat sau hotiei premeditate? Greu de presupus, dar ramane de vazut. Macar de s-ar reforma ANAF si ar contribui real la bugetul statului, nu la saracirea lui prin inactiune sau incompetenta.Ceea ce ma ingrijioreaza putin este faptul ca, din tastatura, orice angajat ANAF care va avea acces online la banii oamenilor corecti poate sa intre in viata oricui, pana la cele mai mici detalii. In aceste conditii, preferabil sa umbli cu ceva cash la tine decat sa-ti expui orice cheltuiala pe un monitor. Iar daca un inspector fiscal se leaga de suma in numerar cheltuita, dar ridicata de la bancomat , atunci consider ca nu mai are rost sa stai in Romania.Contrabanda cu tigari, alcool, droguri si alte produse aflate la mare cautare pentru consum imediat este in floare. Nu cred ca mafiotii si traficantii de profesie se vor incurca in detaliile introduse de ANAF.Cine e chitit sa fure statul va fi mult mai atent. Cine dadea tepe ANAF-lui va da si de aici inainte. Cine avea in sange sa nu plateasca la timp furnizorii sau, mai rau sa nu mai plateasca deloc anumite facturi, o va face la fel ca inainte. Din experienta mea de peste 25 de ani, ca antreprenor pur-sange, caracterul unui om care are sau conduce o afacere legala sau mai putin legala se transmite direct la nivelul gestionarii acesteia.Din cand in cand inspectorii fiscali mai prind cate un "pestisor". "Pestii de captura", care sunt mult mai prevazatori si experimentati sa traiasca in ape tulburi, ma tem ca vor gasi solutii sa scape bine-merci, ca si pana acum. Aveti idee cam cate sute de milioane de dolari/ euro s-au transferat, in ultimile trei decenii, prin banci, din Romania in strainatate? BNR ar fi trebuit sa stie. De ce se face ca nu stie e simplu de banuit! Pentru ca nu s-a dorit sa afle si poporul cum sta treaba cu asa-zisul secret bancar. Secret e numai pentru popor. Eu, cetatean roman, vreau sa se aplice aceeasi transparenta si pentru banii cheltuiti de statul roman.Orice contribuabil e obligat sa declare tot ce i se cere, dar cand statul este chemat sa dea socoteala de un contract sau o factura enorma, fie nu se mai gaseste contractul (vazi cazul Bechtel ), fie toti bugetarii responsabili se fac ca ploua sau nu inteleg intrebarea, fie transparenta nu apare pentru politicieni in DEX.Uite de ce eu nu pot sa iubesc Romania, chiar daca sunt roman. Respect tara mea pentru ca mi-a oferit educatie gratuita pe vremea comunismului. Marilor "patrioti" le cer sa ia o pauza, in ipocrizia lor, pentru ca a trecut 1 Decembrie! Eu pot sa fiu corect fata de Romania, dar sa nu-mi ceara nimeni sa iubesc tara mea cand niste cetateni ca si mine pot sa afle totul despre mine, iar eu daca vreau sa aflu ceva despre banii pe care i-am platit catre bugetul tarii, primesc zero raspunsuri si o atitudine de genul "nu e treaba ta"!Dupa umila mea parere, nu asa se cladeste un parteneriat stat-cetatean. Increderea intr-o relatie corecta de afaceri, la fel ca cea dintre contribuabil si ANAF, se bazeaza inainte de orice pe un minim bun simt, apoi pe confidentialitate. Personal nu cred ca exista vreun roman cinstit 100% pentru ca nu ai cum sa fii total corect cu un stat care a ajuns sa te trateze ca pe un infractor inca de la nastere si iti urmareste orice miscare financiara pana mori...