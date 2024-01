BNR bate monede de argint dedicate manastirilor Cozia, Voronet si Brancoveanu

Banca Nationala a Romaniei (BNR) va pune in circulatie din 20 octombrie, in scop numismatic, 500 de seturi a cate trei monede din argint dedicate manastirilor Cozia, Voronet si Brancoveanu, a anuntat, joi, banca centrala.

Moneda din argint cu valoare nominala de 10 lei dedicata Manastirii Cozia prezinta, pe avers in stanga, portretul domnitorului Mircea cel Batran, reprezentat ca in tabloul votiv din biserica Manastirii Cozia si inscriptia "MIRCEA CEL BATRAN", iar in dreapta, de sus in jos, inscriptia "ROMANIA", anul de emisiune 2008, stema Romaniei si valoarea nominala - 10 LEI.

Reversul prezinta, in centru, biserica Manastirii Cozia, iar la partea superioara, de la stanga la dreapta, paraclisul de nord, bolnita si paraclisul de sud ale manastirii. Sus si jos, inscriptiile "MANASTIREA COZIA" si "MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA".

Moneda din argint cu valoare nominala de 10 lei dedicata Manastirii Voronet prezinta, pe avers in stanga, portretul domnitorului Stefan cel Mare, reprezentat ca in tabloul votiv din biserica Manastirii Voronet si inscriptia "STEFAN CEL MARE", iar in dreapta, de sus in jos, inscriptia "ROMANIA", anul de emisiune 2008, stema Romaniei si valoarea nominala - 10 LEI.

Reversul prezinta, in stanga, biserica, iar in dreapta, turnul clopotnita si crucea de piatra ale Manastirii Voronet; sus si jos, inscriptiile "MANASTIREA VORONET" si "MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA".

Moneda din argint cu valoare nominala de 10 lei dedicata Manastirii Brancoveanu prezinta, pe avers in stanga, portretul domnitorului Constantin Brancoveanu, reprezentat ca in mozaicul de la capatul monumentului funerar al domnitorului, aflat in incinta Manastirii Brancoveanu de la Sambata de Sus si inscriptia "CONSTANTIN BRANCOVEANU", iar in dreapta, de sus in jos, inscriptia "ROMANIA", anul de emisiune 2008, stema Romaniei si valoarea nominala - 10 LEI.

Reversul prezinta, in stanga, biserica, la partea superioara, arhondaricul, iar in dreapta, turnul clopotnita ale Manastirii Brancoveanu, iar sus si jos, inscriptiile "MONUMENTE DE ARTA MEDIEVALA CRESTINA" si "MANASTIREA BRANCOVEANU SAMBATA DE SUS".

Seturile de monede din argint, din emisiunea dedicata manastirilor Cozia, Voronet si Brancoveanu, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate in limbile romana, engleza si franceza.

Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si casierului central. Monedele din argint ce formeaza seturile vor fi prezentate in cutii adecvate, pe al caror capac este inscriptionata sigla BNR.

Punerea in circulatie a seturilor de monede din argint, din emisiunea dedicata manastirilor Cozia, Voronet si Brancoveanu, se realizeaza prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.